Lions de l’Atlas : Regragui commente la non-convocation de Brahim Diaz

Le sélectionneur national Walid Regragui a commenté ce lundi matin l’absence de Brahim Diaz de la liste des Lions de l’Atlas pour les deux prochains matchs amicaux contre le Brésil et le Pérou.

« J’ai voyagé à Milan pour rencontrer Brahim Diaz. Il a la double nationalité. On a eu une discussion sincère. Il a été honnête. Nous, on n’est pas dans la négociation. Il a un délai de réflexion entre nous et l’Espagne. Il aime le Maroc, mais ce sera sa décision et on l’acceptera », souligne le sélectionneur national.

Brahim Diaz a reçu la convocation du Maroc et de l’Espagne et devra faire un choix cette semaine. Par ailleurs, Walid Regragui a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les prochains amicaux face au Brésil et au Pérou.