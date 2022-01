Lions de l’Atlas: Rayan Mmae adresse un message aux supporters

L’international marocain Rayan Mmae a déclaré que les Lions de l’Atlas sont déterminés à battre la sélection du Malawi en 8e de finale, et aller le plus loin possible lors de la CAN qui se tient actuellement au Cameroun.

« Nous sommes bien déterminés à nous qualifier et sommes suffisamment concentrés pour atteindre cet objectif. Nous avons profité des jours de repos pour bien préparer cette rencontre sur le plan mental et physique », a-t-il déclaré au site de la FRMF.

Et d’ajouter : « Nous appelons les supporters marocains à nous soutenir dans ce qui reste de cette compétition. Tous les joueurs ressentent le soutien des supporters, et de notre côté, nous ferons le maximum pour les rendre heureux ».

Notons que le Maroc affronte le Malawi en 8e de finale de la compétition. Le match aura lieu mardi prochain à 20h, au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé.

M.F.