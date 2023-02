Lions de l’Atlas, PSG, Mbappé… Achraf Hakimi dit tout (VIDEO)

Achraf Hakimi s’est livré à cœur ouvert à «Prime Vidéo Sport France» et a évoqué sa carrière, ses ambitions et son avenir. Le Lion de l’Atlas rêve de «gagner quelque chose » avec la sélection nationale et remporter la Ligue des champions avec le PSG.

«C’est mon rêve de footballeur. Ça sera quelque chose de très grand», a-t-il indiqué. Concernant son meilleur souvenir, le défenseur a évoqué sa Panenka, face à l’Espagne, envoyant ainsi les Lions de l’Atlas en quart de finale de la Coupe du monde.

Hakimi a affirmé, par ailleurs, que les attaquants les plus forts contre lesquels il a joué sont Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Kingsley Coman. «Ce sont les joueurs auxquels je fais le plus attention. Très rapides mais aussi très techniques. Il faut rester concentré contre des joueurs de ce niveau», a-t-il assuré.

Par la même occasion, le joueur a évoqué sa relation avec Kylian Mbappé. «Maintenant, c’est mon meilleur ami. On part en vacances, il vient à la maison», a-t-il souligné.

H.M.