Lions de l’Atlas: première déclaration de Tissoudali après sa convocation (VIDÉO)

L’attaquant marocain du club belge de la Gantoise Tarik Tissoudali a exprimé son bonheur suite à sa sélection avec les Lions de l’Atlas pour la CAN.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le joueur a annoncé qu’il est sélectionné pour la CAN, et qu’il en est content. « Aujourd’hui, on m’a informé que je vais rejoindre la sélection marocaine pour la CAN. Je suis très content. La dernière fois que j’ai joué pour le Maroc, c’était avec la sélection olympique il y a 5 ans », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Je suis heureux d’être sélectionné. J’ai toujours œuvré pour cela et je ferai de mon mieux. Et si Dieu le veut, nous remporterons la compétition ».

Notons que Tissoudali a été sélectionné suite au désistement d’Ezzalzouli, qui a préféré représenter la Roja.

M.F.

بعد استبدال الزلزولي بطارق تيسودالي.. الاخير يعبر عن فرحته بالدفاع عن القميص الوطني في كأس إفريقيا القادمة بسرعة البرق و بالصوت و الصورة .. هكذا يجب التفاعل مع الدعوة لحمل القميص الوطني و ليس بايموجي على انستغرام 👊 🦁🇲🇦 #DimaMaghrib #المغرب pic.twitter.com/qBe9xiobIh — 𝗕 𝗔 𝗗 𝗥 ⛤ (@Badro_Ma) December 31, 2021