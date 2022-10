Lions de l’Atlas: on en sait plus sur le retour de Nayef Aguerd

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur de West Ham, David Moyes, a relevé qu’il n’est pas prêt à lancer Nayef Aguerd en Premier League, mais qu’il pourrait être dans le groupe pour le choc de jeudi contre Silkeborg en Europa Conference League.

Lors de la conférence de presse précédant le match de Silkeborg, Moyes a indiqué aux journalistes que l’international marocain ne sera pas retenu pour le match de dimanche en Premier League, « mais nous espérons l’avoir dans le groupe contre Silkeborg, d’une manière ou d’une autre ».

« Qu’apportera-t-il ? Je ne veux pas trop lui en demander. Je veux lui donner du temps. Mais il a une bonne lecture du jeu. Il est rapide et il est bon dans les airs », a souligné le manager écossais. « Je ne pense pas qu’il soit prêt pour les matches de Premier League, mais nous verrons pour ces matches européens. Il est enthousiaste et il a un bon caractère. Je dois dire que nous pensons que c’est un footballeur très élégant », a-t-il poursuivi. David Moyes est enthousiaste à l’idée de voir Aguerd revenir en forme, et le patron des Hammers pense qu’il peut offrir un véritable équilibre à la ligne arrière lorsqu’il sera pleinement opérationnel.

« Il nous donnera, je l’espère, un équilibre naturel de gaucher en défense centrale. Je vois Nayef nous donner quelque chose que nous n’avons pas eu », a-t-il ajouté.

« L’équipe nationale marocaine a été formidable. Il a fait toute la première partie de sa rééducation avec eux. Nous avons vraiment hâte de le retrouver. C’est un joueur enthousiaste qui est au top dans le vestiaire », a affirmé Moyes. Le défenseur central n’a pas été disponible pour les Hammers depuis qu’il s’est gravement blessé à la cheville en pré-saison contre les Rangers. Il pourrait toutefois faire sa première apparition en compétition contre l’équipe danoise, potentiellement en tant que remplaçant.

Une aubaine pour la sélection du Maroc qui devrait pouvoir compter sur les services d’Aguerd pour la coupe du monde au Qatar du 20 novembre au 18 décembre.

S.L. (avec MAP)