Lions de l’Atlas: nouvelles révélations sur Ziyech et Mazraoui

Hakim Ziyech bientôt de retour parmi les Lions de l’Atlas ? Malgré l’attachement du joueur marocain de Chelsea à sa retraite internationale, la FRMF a l’intention de le ramener ainsi que d’autres joueurs en sélection et mettre fin à leurs différends avec le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic.

Selon une source de Le Site info, la FRMF n’a pas fermé la porte aux joueurs bannis, comme Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui, et compte intervenir pour mettre fin aux conflits.

La même source ajoute que le retour de Mazraoui en sélection serait plus facile que celui de Ziyech, qui aurait besoin de réunions et de contacts directs avec la Fédération et Halilhodzic, afin d’enterrer la hache de guerre.

Notre source souligne que la FRMF œuvre pour le retour des joueurs en sélection, précisant toutefois que la volonté des joueurs de porter à nouveau le maillot marocain reste essentielle pour la réussite de la mission.

M.F.