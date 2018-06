Lions de l’Atlas: Mustapha Hadji rompt le silence

“Nous sommes fiers de ce que le Maroc a fait. Nous savions qu’il serait difficile de se qualifier pour le second tour en ayant dans notre groupe l’Espagne et le Portugal, mais nous aspirions à réaliser un résultat positif”, a déclaré l’ancien international marocain.

