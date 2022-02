Lions de l’Atlas: Mustapha Hadji remercié ? Une source répond

Des rumeurs circulent ces dernières heures sur les réseaux sociaux selon lesquelles Mustapha Hadji a été licencié de son poste d’entraîneur adjoint de la sélection nationale après l’élimination de la CAN.

Selon une source de Le Site info, ces rumeurs sont totalement infondées. « Mustapha Hadji est toujours entraîneur adjoint et aucune décision n’a été prise à ce sujet », précise notre source.

Et d’ajouter que la seule décision prise pour le moment est la tenue, jeudi, d’une conférence de presse où Halilhodzic s’exprimera après la défaite contre l’Égypte et l’élimination de la CAN.

Notons que l’équipe nationale disputera en mars prochain les matchs barrage des éliminatoires de la Coupe du monde contre la République Démocratique du Congo.

M.F.