Lions de l’Atlas: le message de Nabil El Zhar à Hervé Renard

«J’ai confiance en mes compétences et je redoublerai d’efforts afin d’aider mon équipe lors de chaque match. On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve», a souligné le joueur. Le message de Nabil El Zhar va-t-il parvenir à Hervé Renard et à son staff?

L’international marocain Nabil El Zhar est actuellement au top de sa forme. La semaine dernière, il a marqué l’histoire de la Liga en devenant le premier joueur arabe à avoir inscrit dans sa carrière trois buts contre le FC Barcelone (dont un but cette semaine). Evoluant au CD Léganes, il a marqué le but de la victoire contre les Blaugranas, leur causant la première défaite de la saison.