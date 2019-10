Lions de l’Atlas: Mehdi Benatia a pris une décision inattendue

Le capitaine des Lions de l’Atlas vient d’annoncer avoir pris une décision irrévocable. Après onze ans de bons et loyaux services au sein du onze national, Mehdi Benatia a décidé de mettre un terme à sa carrière d’international marocain.

La teneur de cette décision, qu’il a publiée sur son compte Twitter, a été relayée par la page officielle des réseaux sociaux de la chaîne qatarie, BeIn Sports. Et ce, après un entretien exclusif que le joueur a accordé à ladite chaîne.

Par ailleurs, Mehdi Benatia a invité sur Instagram ses nombreux “followers” à suivre l’intégralité de son entretien qui sera diffusé sur BeIn Sports ce mardi soir.

Les supporters de l’équipe nationale en général, et les fans inconditionnels de Benatia en particulier, en sauront sûrement davantage sur les raisons de sa décision de ne plus porter le maillot national et, également, sur la suite qu’il compte donner à sa carrière.

Ne serait-ce que concernant les Lions de l’Atlas ou le joueur international a-t-il aussi l’intention de raccrocher définitivement les crampons?

Larbi Alaoui