Lions de l’Atlas: les premières impressions de Sami Tlemcani (VIDEO)

Le complexe Mohammed VI de football à Maamoura accueille, depuis lundi, le stage de préparation des Lions de l’Atlas aux matches des 2e, 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Pour sa première convocation, le nouveau venu à l’équipe nationale, Sami Tlemcani, a eu droit à un accueil chaleureux de la part de toutes les composantes de l’équipe.

Le jeune gardien de Chelsea a exprimé sa joie suite à cette première convocation, ajoutant qu’il est content de l’accueil qui lui a été fait et qu’il espère pouvoir jouer bientôt, même s’il ne dépasse pas les 18 ans.

Notons que Halilhodzic a déclaré jeudi, en conférence de presse, qu’il a convoqué Tlemcani afin qu’il expérimente l’ambiance au sein de l’équipe nationale, soulignant qu’il n’aura pas de temps de jeu lors des trois prochains matches.

M.F.

🎙 Listen to Sami Tlemcani's first impression after joining the Atlas Lions. #DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCupQualifiers #WCQ2022 #Morocco pic.twitter.com/j0X7VRMEDW

— Équipe Nationale du Maroc (@EnMaroc) October 5, 2021