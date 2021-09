Lions de l’Atlas: les joueurs écartés embarrassent Halilhodzic

Les joueurs écartés par Halilhodzic pour des raisons disciplinaires, Amine Harit et Noussair Mezraoui, embarrassent actuellement le sélectionneur national par leurs bonnes performances dans leurs équipes respectives.

A peine arrivé à l’Olympique de Marseille en prêt du FC Schalke, Amine Harit s’est imposé au sein de la formation grâce à ses bonnes performances, et a marqué son premier but lors du dernier match contre Rennes.

De son côté, Mezraouri livre de bonnes performances au sein de l’Ajax Amsterdam, dont il est actuellement l’un des joueurs clés. Ses performances font qu’il est pressenti pour un transfert vers une plus grande équipe, d’autant plus qu’il a signé avec Mino Raiola, l’un des plus grands agents de joueurs en Europe.

Le succès de ces deux joueurs sur les pelouses européennes embarrasse Halilhodzic, qui est déjà critiqué pour sa détermination à écarter certains joueurs, dont l’ailier de Chelsea Hakim Ziyech.

M.F.