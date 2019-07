Lions de l’Atlas: les entraîneurs pressentis pour remplacer Hervé Renard

Les amoureux du ballon rond au Maroc n’ont toujours pas digéré le fiasco des Lions de l’Atlas lors de la CAN 2019. Tout le monde s’attendait à voir le onze national soulever le trophée, mais la sélection n’a pu dépasser les huitièmes de finale.

Les jours de Hervé Renard sont désormais comptés. Quel entraîneur prendra-t-il les rênes des Lions ? C’est la question qui hante actuellement les esprits des supporters marocains.

Plusieurs noms sont sur la table de la FRMF. Il s’agit de Houssin Ammouta, qui a remporté la Ligue des Champions avec le Wydad en 2017, le technicien français Laurent Blanc et le Bosnien Vahid Halilodzic. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le quotidien Al Massae.

Notons que Hervé Renard va bel et bien rendre le tablier. C’est ce qu’ont affirmé les journalistes sportifs de l’émission “Saât LCAN” (L’heure de la CAN), l’émission diffusée sur Medi1 TV. Ces derniers ont fait savoir que la FRMF et Renard ont fini par trouver un accord. Le Français ne va ni démissionner ni être limogé (pas d’indemnités à recevoir ni à payer). Un divorce à l’amiable, précise la même source. Et d’ajouter que cette séparation sera actée samedi prochain.

A.K.A.