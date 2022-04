Lions de l’Atlas: Lekjaa revient sur les cas de Ziyech, Mazraoui et Hamdallah

Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, est revenu sur l’affaire des joueurs « bannis » de l’équipe nationale marocaine, et sur la possibilité de leur retour.

Dans un entretien avec Soccer 212, Lekjaa a déclaré que la porte de la sélection est toujours ouverte aux joueurs, et qu’il faut régler certains problèmes. « Il y a des problèmes à corriger et nous allons les corriger pour que Mazraoui et Ziyech puissent réintégrer l’équipe nationale. Hakim (Ziyech) et Noussair (Mazraoui) restent des joueurs du mountakhab », a-t-il confié.

Concernant Abderrazak Hamdallah, le président de la FRMF a déclaré qu’il entretient de bons rapports avec lui, bien qu’il soit écarté de la sélection. « Je n’ai jamais reproché à Hamdallah quoi que ce soit et j’ai toujours gardé le contact avec lui et je le considère comme un joueur marocain excellent, qui a du talent », a-t-il déclaré également.

Et d’ajouter: « Bien sûr, le talent à lui seul ne suffit pas pour l’équipe nationale. Mais le retour de Hamdallah et d’autres, pour avoir la meilleure formule et la meilleure formulation ou le meilleur topo de l’équipe nationale en Coupe du monde, c’est quelque chose sur lequel aujourd’hui nous allons travailler d’une manière continue ».

M.F.