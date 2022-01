Lions de l’Atlas : Lekjaa explique l’absence de Ziyech

Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) Fouzi Lekjaa est revenu sur l’absence de Hakim Ziyech de la liste des Lions de l’Atlas pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

Dans des propos recueillis par Radio Mars, Lekjaa a rappelé que lors de la CAN 2017, le sélectionneur de l’époque, Hervé Renard, n’avait pas sélectionné Ziyech. « Nous avions décidé alors de lui accorder du temps pour qu’il revienne avec un nouvel état d’esprit », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « nous nous attendions à ce que Ziyech soit le joueur qui guide l’équipe nationale et la mène aux victoires, et pas celui qui attend de recevoir le ballon des autres joueurs sans faire le moindre effort, et je ne veux pas rentrer dans ces détails ».

Notons que la mise à l’écart de Ziyech par Vahid Halilhodzic a suscité une vive polémique qui a divisé l’opinion publique entre ceux qui approuvent la décision du sélectionneur et ceux qui s’y opposent. Lekjaa a donc pris la défense du coach dans le dossier Ziyech.

