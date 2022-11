Lions de l’Atlas: le bel hommage de Regragui à la mère de Sabiri (PHOTO)

Au sein du lieu du séjour qatari des Lions de l’Atlas, et dans une ambiance des plus familiales, le sélectionneur national, Walid Regragui, a fait preuve de ses grandes qualités humaines et de respect dû à ses aînés, selon les traditions ancestrales du Royaume du Maroc.

Et ce, en embrassant la tête de la mère de son joueur Abdehamid Sabiri, venue rendre visite à son fils et à ses coéquipiers, à Doha capitale du Qatar, pays hôte du Mondial 2022.

Ce beau geste respectueux de Regragui a été vivement salué et applaudi, sur les réseaux sociaux, par les supporters marocains des Lions de l’Atlas. Surtout que l’entraîneur national à permis à ses poulains de recevoir les membres de leurs familles au lieu de séjour de l’équipe marocaine.

Initiative qui a eu également pour objectif de surmonter la pression sur les épaules des joueurs marocains, inhérente à leur participation à la grand-messe footballistique mondiale qu’abrite le Qatar du 20 novembre courant au 18 décembre prochain.

Côté sportif, les Lions de l’Atlas se préparent sérieusement à l’importante rencontre qui les opposera aux Diables Rouges belges, ce dimanche 27 novembre, à partir de 14 h, heure marocaine, au stade Al-Thumama, à Doha. Match important, s’il en est, car la qualification du Onze national y est en jeu, sachant que pour l’heure les Lions de l’Atlas occupent la deuxième position dans le classement du Groupe F, avec un seul point dans leur escarcelle, obtenu lors du match nul contre les coéquipiers de Luka Modric (0-0), mercredi dernier au stade Al-Bayt de la ville qatarie Al-Khor.

Bonne chance aux Lions de l’Atlas! « Dima Al Maghrib! Et, pourquoi pas, une victoire qui assurera la qualification du Maroc au prochain tour du Mondial 2022! Touchons du bois et l’optimisme demeure en vigueur!

Larbi Alaoui