Lions de l’Atlas: le beau message de Yassine Kechta après sa convocation (PHOTO)

Yassine Kechta s’est fendu d’un long message pour exprimer sa fierté suite à sa convocation, pour la première fois, en sélection nationale.

Sur son compte Instagram, le joueur du Havre a écrit : «C’est avec honneur et fierté que j’ai appris ma sélection avec le Maroc pour les prochains matchs amicaux face au Brésil et au Pérou. Difficile de trouver les mots justes pour décrire la joie qui m’anime aujourd’hui. Intégrer les Lions de l’Atlas est un rêve pour chaque joueur marocain».

«Cet objectif inavouable il y a quelques mois est aujourd’hui une réalité. Je remercie le coach Walid Regragui pour sa confiance et le peuple marocain pour son incroyable soutien. Intégrer les rangs du dernier demi-finaliste de la Coupe du monde représente beaucoup à mes yeux. Je mettrai tout mon énergie et mon enthousiasme pour faire rayonner le Maroc et continuer notre ascension», a indiqué Kechta.

Et d’ajouter : «J’en profite également pour remercier mon club formateur Le Havre, mon coach, le staff technique, mes coéquipiers et le public havrais pour leur support inconditionnel. C’est grâce à leur aide que nous réalisons tous une très bonne saison. Cette convocation avec les Lions de l’Atlas est une source de motivation supplémentaire qui m’aidera à finir la saison encore plus fort avec le HAC. Dima Maghrib».

Rappelons que Walid Regragui a dévoilé lundi la liste des joueurs convoqués pour les deux prochains amicaux des Lions de l’Atlas. La sélection nationale affrontera le Brésil le 25 mars au complexe Ibn Battouta de Tanger avant de s’envoler pour Madrid, où elle croisera le fer, le 28 mars, avec le Pérou.

H.M.