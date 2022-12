Lions de l’Atlas : l’Académie Mohammed VI « trace la voie de l’avenir »

La Fédération internationale de football (FIFA) a rendu un vibrant hommage au ballon rond marocain qu’elle a qualifié de « brillant sur tous les plans ».

Dans un article publié, mardi, sur son site web, l’instance internationale a mis en avant le programme FIFA Forward, qui a « contribué à la progression du football féminin », l’action de l’Académie Mohammed VI qui, selon elle, « trace la voie de l’avenir » et le parcours des Lions et Lionnes de l’Atlas qui « enchaînent les succès chez les seniors, en U-17 et en futsal ».

Rappelant l’organisation au Maroc, en juillet 2022, d’un atelier consacré au Programme de Développement des Talents lancé en 2020 par le Directeur du Développement du Football Mondial de la FIFA, Arsène Wenger, l’article souligne que « le Royaume a fait preuve d’une forte détermination à poursuivre sa marche en avant, en mettant des ressources à disposition des équipes de jeunes ».

A ce propos, l’auteur de l’article cite le Président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi Lekjaa, qui a déclaré pendant l’atelier que « le développement du football au Maroc doit s’appuyer sur une approche triangulaire axée sur les infrastructures, le talent et un encadrement qualifié », ajoutant : « mes collègues de la fédération et moi-même sommes convaincus qu’une réelle progression passe par la mise en place de ces trois éléments ».

« Le football marocain commence à récolter les fruits des efforts déployés par la fédération, comme le montrent les avancées réalisées dans les catégories masculines et féminines », affirme la même source.

« Les Lions de l’Atlas ont concrétisé un rêve à Qatar 2022. Qualifiés en tête de leur poule pour les huitièmes de finale, ils sont la première équipe africaine à empocher sept points en phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA, qui plus est avec un sélectionneur marocain aux commandes », fait-on observer.

Et de rappeler que « les Rouge et Vert se sont aussi récemment distingués en futsal. Vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations de Futsal 2020, ils ont remporté leurs premiers matches en Coupe du Monde de Futsal de la FIFA à Lituanie 2021, (…) avant d’être éliminés en quarts de finale par le Brésil (0-1) ».

A ce propos, le site web de la FIFA souligne que « la fédération a apporté un soutien déterminant à l’équipe, en accueillant notamment des amicaux contre des sélections telles que l’Argentine et le Brésil ».

L’article évoque également le « succès croissant en football féminin », affirmant que les fonds mobilisés ont permis au Royaume de relancer cette discipline.

« Depuis, les Lionnes de l’Atlas ont obtenu des résultats impressionnants. Elles ont ainsi atteint la finale de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine 2022 tenue sur leurs terres, avant de s’incliner devant l’Afrique du Sud. Elles se sont, en outre, ouvert les portes d’Australie & Nouvelle-Zélande 2023, où elles connaîtront leur baptême en Coupe du Monde Féminine de la FIFA », souligne-t-on.

Et de souligner que lors de cette CAN féminine, « le succès est également au rendez-vous dans les tribunes » et « les records d’affluence témoignant d’un vif intérêt du public pour le football féminin ».

« Les U-17 féminines ne sont pas en reste. Elles ont non seulement décroché leur billet pour leur première Coupe du Monde U-17 de la FIFA, mais elles ont aussi remporté leur première victoire dans l’épreuve en s’imposant sur l’Inde, pays hôte, 3-0, avant de finir troisième de leur groupe derrière les États-Unis et le Brésil », rappelle encore le site web..

Selon l’article, leur succès tient en grande partie à l’implication de la fédération, qui poursuit son travail à court, moyen et long terme pour préparer l’avenir.

« Une étape cruciale de ces plans de développement a été franchie lors de l’ouverture de l’Académie de Football Mohammed VI en 2019. Ce complexe de 30 hectares est doté d’installations et d’équipements de pointe conformes aux normes de la FIFA », observe-t-on.

Et de conclure que « l’académie a sans aucun doute joué un rôle décisif dans la formation de cette remarquable équipe U-17 et son accession à l’un des plus grands tournois du monde ».