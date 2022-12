Lions de l’Atlas : la FIFA se remémore un but d’En-Nesyri en 2018 (VIDEO)

Youssef En-Nesyri a su s’imposer en tant qu’icône de la ligne offensive des Lions de l’Atlas au Mondial. Le Lion de l’Atlas a eu droit à un hommage de la part de la FIFA, en mémoire du but qu’il avait marqué contre l’Espagne lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Ce match s’était soldé par le score de 2-2, Ennesyri avait pour l’occasion marquer un superbe but de la tête. Un but qui n’était malheureusement pas suffisant pour les Lions de l’Atlas pour valider leur place au second tour de la compétition.

L’attaquant du FC Séville a réédité sa performance durant le Mondial 2022. Youssef En-Nesyri a réussi à faire trembler les filets du Canada et du Portugal.

Youssef En-Nesyri devrait figurer naturellement dans le 11 de départ de la rencontre prévue ce soir entre les Lions de l’Atlas et les Bleus.

