Lions de l’Atlas: la convocation d’Oussama El Idrissi confirmée

Après le Malawi, la sélection nationale aura un beau duel amical à gérer contre l’Argentine. Mais avant cela, Hervé Renard devra dévoiler sa liste. En plus de ses titulaires, le sélectionneur national songe à convoquer de nouveaux noms.

Plusieurs joueurs ont séduit le sorcier blanc tels que Yunis Abdelhamid et Oussama El Idrissi. Ces derniers pourraient être de la partie. L’AZ Alkmaar a en effet annoncé sur son compte Twitter qu’El Idrissi a été bel et bien convoqué par le sélectionneur national.

Notons que Renard avait encensé l’attaquant marocain dans une déclaration livrée au site officiel de la CAF. “J’ai été impressionné par la rigueur et le sens du collectif d’El Idrissi également. Il a beaucoup de qualités et devrait évoluer dans un club encore plus important qu’actuellement. C’est une très bonne nouvelle! A lui de s’imposer maintenant”, a-t-il indiqué.

Il s’agit de la toute première convocation de Oussama El Idrissi, le Marocain qui ne cesse d’épater la galerie de l’Eredivisie. En 31 matchs, il a inscrit 8 buts et 7 passes décisives (toutes compétitions confondues).

K.B.