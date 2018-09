Lions de l’Atlas: Hervé Renard s’envole vers l’Angleterre

«On a rencontré Mattéo Guendouzi et son père pour le convaincre de choisir la sélection nationale des U17. Mais il nous a annoncé qu’il préférait jouer pour la France», avait-il précisé, ajoutant que jouer pour les U17 de la France ne veut pas dire qu’il sera convoqué pour l’Equipe A. «On le surveille de très près et on essaiera de le persuader de devenir un Lion de l’Atlas», a souligné le directeur.

