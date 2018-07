Lions de l’Atlas: Hervé Renard de retour au Maroc

Dans une interview accordée à nos confrères de 2M, l’entraîneur français avait assuré qu’il est toujours à la tête de la sélection nationale, balayant d’un revers de main toutes les rumeurs sur son départ. «Plusieurs choses sont possibles dans le monde du football. Parfois, il y a des dirigeants qui ne sont pas satisfaits de leurs coachs et qui décident de les remplacer. Il peut y avoir aussi un désir de partir de la part du sélectionneur. Pour l’instant, on n’en est pas là. On verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais aujourd’hui, personne ne peut parler en mon nom», avait-il tranché.

