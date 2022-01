Lions de l’Atlas: Harit réagit au but de Hakimi (PHOTO)

La star marocaine de l’Olympique de Marseille Amine Harit a réagi aux résultats des Lions de l’Atlas lors de la CAN en cours, malgré sa non-convocation par le sélectionneur Vahid Halilhodzic.

Entre autres réactions aux exploits de l’équipe nationale, Harit a commenté le magnifique but d’Achraf Hakimi, mardi contre le Gabon. Le joueur de l’OM a publié en story une photo de Hakimi célébrant son but, avec le commentaire : « Qué gloasso (quel but) mon frère ! »

Notons que Harit suscite l’admiration des supporters avec son soutien permanent à l’équipe nationale, malgré son différend avec Halilhodzic, qui l’avait écarté pour des raisons « disciplinaires ».

M.F.