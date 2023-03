Lions de l’Atlas: Hamdallah soulagé

La dernière déclaration de Walid Regragui concernant la non-participation de Abderrazak Hamdallah face au Brésil a soulagé l’attaquant.

Selon une source sûre de Le Site info, les propos du sélectionneur national ont rassuré l’attaquant d’Al Nasr et l’a libéré de la pression qu’il subit depuis la Coupe du monde.

Et d’ajouter que Hamdallah souhaite récompenser Regragui pour sa confiance en marquant face au Pérou s’il participe à la rencontre.

A noter que Regragui a vivement défendu Hamdallah lors du point de presse en marge du match Maroc-Pérou. «Je convoque Hamdallah parce que je suis convaincu par son talent et sa technicité. Il mérite de faire partie de la sélection vu ses compétences. C’est moi qui ai décidé de faire appel à lui et personne d’autre. Je le respecte et je l’apprécie beaucoup. C’est un joueur engagé qui se donne au maximum», a assuré le coach.

