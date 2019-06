Lions de l’Atlas: Hamdallah n’a pas passé ses tests médicaux

Le départ d’Abderazak Hamdallah du stage de préparation des Lions de l’Atlas continue d’alimenter la polémique. Après l’annonce de la FRMF selon laquelle l’international marocain sera remplacé par Baadi pour cause de blessure, l’attaquant n’a finalement pas passé les examens médicaux.

En effet, il était prévu que Hamdallah passe ce vendredi des tests médicaux en vue d’évaluer le degré de sa blessure, sauf que ce dernier ne s’est pas présenté au rendez-vous, a affirmé Abderazzak Hifti, médecin de la sélection, dans une déclaration à Radio Mars.

Et d’ajouter que Hamdallah lui avait dit, hier, qu’il ne se sentait pas à l’aise, et qu’il ne pense pas pouvoir apporter un plus à la sélection.

Par ailleurs, Hifti a rappelé que Hamdallah a quitté le stage après avoir ressenti des douleurs.

Rappelons que le mystère plane sur les raisons du départ de Hamdallah. Certains médias pensent que c’est le penalty tiré par Faycal Fajr contre la Gambie qui aurait provoqué le départ de l’attaquant. Ce dernier avait demandé à Fajr de tirer le penalty mais le joueur de Caen avait refusé…

