Lions de l’Atlas: Halilhodzic va-t-il écarter Yassine Bounou ?

Les supporters des Lions de l’Atlas s’inquiètent, suite aux rumeurs stipulant que le sélectionneur national Vahid Halilhodzic serait mécontent du portier, Yassine Bounou, et pourrait l’écarter lors des prochains matchs. Les amateurs de football sont déjà en colère contre le sélectionneur, que certains jugent responsable de l’annonce de la retraite internationale de Hakim Ziyech.

Le Franco-bosniaque avait évoqué, en conférence de presse la semaine dernière la possibilité d’écarter Bounou, sans le nommer, à cause de sa déclaration après la fin du match contre l’Égypte. «Après l’élimination, certains joueurs ont fait d’étranges déclarations. Au lieu de parler de choses qui les concernent, ils ont évoqué le côté tactique. Ils ne seront peut-être plus avec nous à l’avenir », avait-il affirmé.

Néanmoins, selon BeIN Sports, citant des sources au sein de la FRMF, il n’existerait aucun différend entre le sélectionneur et le portier, et son exclusion est peu probable. Notons que le Bounou figure parmi l’un des meilleurs portiers au niveau africain, et enregistre de bons chiffres le mettant parmi les meilleurs gardiens de la Liga et des 5 grands championnats.

M.F.