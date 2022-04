Lions de l’Atlas: Halilhodzic s’exprime sur les rumeurs de départ

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic est revenu sur les rumeurs concernant son départ du staff technique de l’équipe nationale, ainsi que sur son différend avec certains joueurs, dont Hakim Ziyech.

Dans un entretien avec le site Sportske, le Franco-bosniaque a fustigé les personnes qui le critiquent de manière « injustifiée », selon lui. « Je ne sais qu’une chose : toujours remporter la victoire. Il faut que je commence à perdre des matchs pour que je sois critiqué de manière justifiée. Honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis en vacances pour quelques jours, mais beaucoup d’encre coule dans les médias », a-t-il déclaré.

Concernant son avenir, et s’il a discuté avec le président de la FRMF, Halilhodzic a confié : « De quoi dois-je discuter ? De la qualification pour la Coupe du monde ?… Mes résultats parlent pour moi. Ce sont les meilleures discussions. Je n’ai rien d’autre à dire ».

Et d’ajouter, concernant Ziyech et les joueurs bannis : « Je ne veux plus parler de ça. Je me suis consacré à mon équipe et je me suis qualifié pour la coupe du monde au Qatar. Le reste, c’est des rumeurs qui circulent dans les cafés et les gares routières. ll faut plutôt parler de ces jeunes qui ont pu se qualifier pour la Coupe du monde grâce à sept victoires et un nul ».

M.F.