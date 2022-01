Lions de l’Atlas: Halilhodzic fait l’éloge de Hakimi

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a évoqué l’importance de la star du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, dans sa formation.

Le Franco-Bosniaque a salué les performances de Hakimi avec l’équipe nationale, particulièrement lors de la CAN en cours. « Il peut changer le cours du match à n’importe quel moment. Pour moi, il est l’un des meilleurs talents et l’un des meilleurs joueurs dans sa position », a-t-il déclaré au site officiel de la CAF.

Notons que Hakimi s’est illustré lors de cette CAN par ses bonnes performances et ses superbes buts via coup-franc contre le Gabon et Malawi.

M.F.