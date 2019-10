Lions de l’Atlas: Halilhodzic fait appel à quatre joueurs

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a fait appel aux joueurs Omar El Kaddouri, Nayef Aguerd, Abdelkrim Baadi et Walid El Karty pour rejoindre le stage de préparation des Lions de l’Atlas.

Ces quatre éléments rejoindront la sélection nationale qui effectue à partir de ce lundi un stage de préparation à huis clos à Rabat, a indiqué un communiqué de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Les matchs face à la Libye et au Gabon respectivement les 11 octobre (au Stade d’Honneur d’Oujda/19h00) et 15 octobre (au Grand Stade de Tanger/ 20h00) servent de préparation des Lions de l’Atlas aux éliminatoires de la CAN 2021, a fait savoir la même source.

Rappelons par ailleurs que l’international marocain, Roman Saiss s’est blessé au tendon dimanche lors du match ayant opposé son club Wolverhampton à Manchester City pour le compte de la 8ème journée de Premier League.

Le défenseur, convoqué par le sélectionneur national Vahid Halilhozidc pour les deux prochains matchs amicaux des Lions de l’Atlas, a quitté la pelouse à la 13ème minute, cédant sa place à Ryan Bennett. La nature de sa blessure et la durée de son absence n’ont toutefois pas encore été communiquées.

À en croire le site Lions de l’Atlas, le coach bosniaque a convoqué d’urgence le joueur du HUSA Abdelkrim Baadi en remplacement de Romain Saiss.

S.L.