Lions de l’Atlas: Halilhodzic dévoile sa liste pour les amicaux

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a révélé la liste des joueurs convoqués pour les matches amicaux contre le Ghana et le Burkina Faso.

La liste contient 26 joueurs, dont plusieurs joueurs de la Botola Pro. On compte notamment la présence des stars du Raja et du Wydad, Soufiane Rahimi et Ayoub el Kaabi, ainsi que la première convocation d’Ilias Chair, du Queens Park Rangers.

Voici la liste des joueurs convoqués :

Gardiens de but: Yassin Bounou -Mounir El Kajoui – Anas Zeniti – Ahmed Reda Tagnaouti

Défense: Soufiane Chakla – Nayef Akrad – Ghanem Saiss –

Centre: Issam Chebak – Achraf Hakimi – Jawad El Yamiq – Adam Massina -Saiss Ghanem – Amine Mmae – Nayef Aguerd – Soufiane Chakla – Achraf Lazaar -Ayoub El Amloud

Milieu de terrain : Sofyan Amrabat – Selim Amallah – Ayman Barkok -Adel,Taarabt – Yahya Jabrane – Ilyas Chair

L’attaque: Hakim Ziyech – Soufian Rahimi – Achraf Bencharki – Munir El-Haddadi – Zakaria Aboukhilal – Ayoub Al-Kaabi – Yusef En-Nesyri

S.L.