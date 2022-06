Lions de l’Atlas: Halilhodzic bientôt viré? On en sait plus

Après la défaite, mercredi dernier, des Lions de l’Atlas face aux USA (3-0) en amical dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du monde 2022, plusieurs Marocains ont exprimé leur colère et réclamé le limogeage du sélectionneur national Vahid Halilhodzic.

D’après une source de Le Site info, la FRMF ne compte pas virer le Franco-Bosniaque, précisant que son limogeage n’est pas à l’ordre du jour. «Halilhodzic ne sera pas éjecté de son poste à cause de la défaite face aux USA. L’échec lors d’un match amical n’est pas la fin du monde», explique notre source.

Et d’ajouter que les matchs amicaux permettent de préparer l’équipe à la Couple du monde et de peaufiner le groupe avant d’entamer la compétition. «Vahid a reçu, d’ailleurs, des garanties selon lesquelles il ne sera pas limogé et sera bel et bien présent au Qatar aux côtés des Lions de l’Atlas», souligne-t-on.

Maintenant, souligne la même source, les prochains matchs face à l’Afrique du Sud et au Libéria, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023, permettront aux joueurs et au sélectionneur de reprendre confiance pour empocher les six points par la même occasion.

Rappelons que l’équipe américaine de football a pris le meilleur mercredi dernier à Cincinnati sur la sélection marocaine, par 3 buts à 0, dans un match amical dans le cadre des préparatifs des deux pays au prochain mondial au Qatar.

Les trois buts des Stars and Stripes ont été inscrits par Brenden Aaronson (27è), Tim Weah (32è) et Haji Wright (64è), alors que les lions de l’Atlas ont manqué l’occasion de réduire la marque sur un pénalty raté par Salim Amallah.

La rencontre de ce mercredi, disputée devant 19.500 supporters, sert clairement de « vrai test » pour coach Vahid Halilhodzic et ses poulains à quelques mois du rendez-vous footballistique planétaire.

H.M.