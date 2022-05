Lions de l’Atlas : Halilhodzic a-t-il exigé une somme faramineuse pour partir ?

L’avenir de Vahid Halilhodzic à la tête de la sélection nationale est au cœur des spéculations. Et actuellement, des rumeurs circulent selon lesquelles le Franco-Bosniaque aurait exigé une grosse somme à la FRMF pour s’en aller. A ce propos, une source responsable a confié Le Site info que ces rumeurs sont totalement fausses. «Aucun accord n’a été négocié pour le départ de Halilhodzic et le sélectionneur n’a jamais exigé de montant pour partir», a tranché notre source.

Plusieurs médias étrangers avaient, pourtant, annoncé ces dernières heures que le Franco-Bosniaque aurait réclamé 2 millions d’euros pour avoir qualifié les Lions de l’Atlas en Coupe du monde 2022.

Rappelons que Vahid Halilhodzic s’est envolé vers Amsterdam, aux Pays-Bas, et a rencontré Noussair Mazraoui, le latéral droit de l’Ajax. Sur des photos qui ont circulé sur la Toile, le sélectionneur national et l’international marocain semblent avoir enterré la hache de guerre. Le coach et le joueur, qui rejoint le Bayern à partir de la prochaine saison, posent tout sourire derrière un drapeau du Maroc.

Cette réconciliation a, d’ailleurs, fait réagir les fans des Lions de l’Atlas qui ont exprimé leur bonheur de voir Mazraoui de retour à quelques mois du Mondial. Ils ont également émis le souhait que Halilhodzic se réconcilie avec Hakim Ziyech, Amine Harit et Abderrazak Hamdallah.

Lundi dernier, le sélectionneur nationale s’est réuni avec le président de la FRMF Fouzi Lekjaâ et d’autres membres de l’instance au complexe sportif de Maâmora.

Le technicien bosniaque avait ainsi déclaré ne pas être contre le retour de Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui en sélection à condition que ces derniers « respectent le groupe dans lequel ils figurent et le maillot qu’ils portent ». Vahid semble en tout cas bien parti pour rester.

S.L.