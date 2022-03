Lions de l’Atlas: Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui déclinent l’invitation de Lekjaa

C’était inattendu. Ce dimanche, sur MFM, Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a pris les devants en annonçant que Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui et Abde Ezzalzouli font partie de la liste des pré-convoqués pour le prochain match des Lions de l’Atlas.

La liste de Vahid Halilhodzic sera officialisée jeudi prochain, en vue du match qualificatif pour la Coupe du monde contre le Congo les 25 et 29 mars 2022.

Dans la foulée, Noussair Mazraoui et Hakim Ziyech ont tous les deux décliné l’invitation de Fouzi Lekjaa.

Noussair Mazraoui a indiqué qu’il n’allait pas jouer pour l’équipe nationale, notant que Vahid Halilhodzic, ne lui avait jamais expliqué pourquoi il ne l’avait pas retenu dans le passé. Sur Instagram, Mazraoui a lancé: « Le cœur brisé, j’ai décidé de ne pas jouer pour l’équipe nationale contre le Congo. Je souhaite le meilleur pour le groupe et j’espère vous revoir bientôt ».

Pour sa part, Ziyech a confirmé via son compte Instagram qu’il « regrette » de ne pas pouvoir jouer pour l’équipe nationale marocaine:

« J’aime mon pays et jouer pour l’équipe nationale a été un honneur dans ma vie. C’est donc avec une grande tristesse que malgré l’annonce du président de la FRMF, aujourd’hui, mon choix est fait, je ne reviendrai pas jouer pour l’équipe nationale marocaine et je préfère me concentrer avec Chelsea ».

Une manière pour les deux joueurs de mettre la pression sur Vahid Halilhodzic, qui sera attendu au tournant contre le Congo.

S.L.