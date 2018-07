Fouzi Lekjaa et Hervé Renard bientôt à Londres

A noter que cette conférence se tiendra la veille de la cérémonie des The Best – FIFA Football Awards.

Selon le site officiel de la FIFA, cette conférence a pour objectif d’analyser le tournoi sous les angles techniques et tactiques, d’identifier les tendances et de comparer Russie 2018 avec les éditions précédentes. L’assistance vidéo à l’arbitrage, principale nouveauté de cette édition, sera également abordée.

Londres abritera le 23 septembre une conférence de la FIFA afin d’analyser la Coupe du monde en Russie. L’instance a invité les sélectionneurs et directeurs techniques nationaux de ses 211 associations membres et les experts techniques de chacune des six confédérations.