Lions de l’Atlas: Faut-il se réjouir ou être déçu du résultat contre la Croatie ?

Sur le papier, beaucoup de spécialistes du ballon rond auraient signé pour un 0-0 entre le Maroc et la Croatie avant le match.

La Croatie, c’est Luka Modrić, Ballon d’or en 2018 et finaliste de la dernière Coupe du monde. C’est aussi Kovacic, Perisic, Brozovic, Mandzukic… Des joueurs de classe mondiale qui ont une expérience en Europe. Une équipe forte et disciplinée qui a l’habitude de disputer la Coupe du monde. Pendant les 90 minutes, il a fallu beaucoup de rigueur aux Lions de l’Atlas pour ne pas encaisser de but. Cette rigueur et cette discipline, qu’a instauré Walid Regragui, a peut-être empêché certains éléments de totalement s’exprimer sur le terrain, d’autant plus que les Croates n’étaient pas totalement sereins.

Mais le coach des Lions de l’Atlas a démontré qu’il n’a pas été champion d’Afrique avec le WAC pour rien. Le beau jeu n’est pas la priorité de Regragui, le résultat par contre, personne ne pourra lui enlever. Alors faut-il se réjouir ou être déçu du résultat contre la Croatie ?

On regrettera certes que le Maroc n’ait pas pris plus de risques offensifs. On regrettera les approximations dans certaines passes et le manque d’ambitions parfois pour aller de l’avant… mais c’est la Croatie qui était en face, et la moindre erreur aurait été payée cash. Tenter le tout pour le tout pour le premier match n’aurait pas été une bonne idée. Il faut donc saluer la vision du coach et encourager les joueurs qui ont fait preuve de discipline et de cohésion. Regragui a utilisé les armes dont il disposait. Son équipe a aujourd’hui son destin entre les mains et devra rester dans le même état esprit, tout en gommant les approximations. Le résultat contre la Croatie est intéressant car il nous permet de rester dans la course à la qualification. Il faut donc s’en réjouir en attendant de défier la Belgique.

S.L.