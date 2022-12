Lions de l’Atlas : drôle de moment entre Amallah et Ziyech à l’entraînement (VIDEO)

Plus que quelques heures avant le début du choc entre les Lions de l’Atlas et les Bleus. Lors de la conférence d’avant match, Walid Regragui a exprimé sa volonté de vouloir sortir victorieux de ce duel et s’offrir une place en finale de la Coupe du monde. La dernière séance d’entrainement des Lions a vu plusieurs calibres de la sélection adopter une attitude détendue.

L’envoyé spécial du Site Info à Doha a pu capturer un moment insolite entre Selim Amallah et Hakim Ziyech, lors de la séance d’entrainement du mardi. Le joueur du Standard de Liège a été aperçu en train d’émettre des sons bizarres, auxquels le joueur de Chelsea a rétorqué de la même façon.

Le golden boy de la sélection nationale, Hakim Ziyech, devrait être présent parmi le 11 de départ de Walid Regragui face aux Bleus aujourd’hui.

A.O.