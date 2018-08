Lions de l’Atlas: des primes pour les joueurs après le Mondial

Rappelons que la sélection nationale s’est inclinée lors du premier match du Mondial contre l’Iran, a subi une 2 ème défaite contre le Portugal et a décroché un nul au goût de victoire contre l’Espagne. Ces résultats ne reflètent malheureusement pas le niveau de jeu des Lions qui ont monopolisé le ballon et se sont créés des occasions pendant les trois rencontres du premier tour.

En même temps, cette prime n’est pas seulement pour récompenser les joueurs après la Coupe de monde mais, aussi, pour les appeler à garder la même rage puisque la CAN est dans quelques mois. Et il faut dire que la FRMF n’a d’yeux que pour le sacre…

Selon Al Ahdath Al Maghribia, le patron de l’instance a accordé une prime de 200.000 dirhams aux hommes d’Hervé Renard, les remerciant pour leur engagement et leurs efforts pendant le Mondial. C’est que malgré l’élimination, les Lions n’ont pas démérité et ont marqué les esprits de par leur engagement, leur talent et leur amour du maillot.

Plus d’un mois après l’élimination des Lions de l’Atlas de la Coupe du monde, le président de la Fédération royale marocaine de football Fouzi Lekjaa a tenu à marquer le coup et récompenser les joueurs après cette belle aventure.