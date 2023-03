Lions de l’Atlas: Chadi Riad réagit à sa convocation (PHOTO)

Le jeune défenseur du Barça, Chadi Riad a exprimé son grand bonheur d’avoir été convoqué pour porter le maillot des Lions de l’Atlas, ce qui constitue pour lui la première opportunité de rejoindre les rangs de la sélection marocaine de football.

Via son compte officiel Instagram, Chadi Riad a partagé, avec ses fans et followers, une photo où il porte fièrement le maillot des Lions de l’Atlas. « Un autre rêve qui devient réalité! Je suis très heureux de mon premier contact avec l’équipe nationale! », a écrit le jeune footballeur comme commentaire de ce cliché. Et de poursuivre: « J’aimerais être à la hauteur des desiderata du public marocain ».

A noter que Chadi Riad est natif de Palma de Mallorca, en Espagne, le 17 juin 2003. En sus de son jeune âge, le défenseur central maroco-espagnol, nouvelle pépité de l’équipe nationale, a une taille impressionnante de 1,87m.

L.A.