Lions de l’Atlas: ce qu’a fait Hamdallah après son départ (VIDÉO)

Tous les Marocains veulent connaître les raisons qui ont poussé Hamdallah à quitter le rassemblement des Lions de l’Atlas après le match amical face à la Gambie. L’affaire suscite toute une polémique, à quelques jours du début de la Coupe d’Afrique des Nations.

Le joueur a fini par briser le silence, mais il n’a même pas pris la peine d’expliquer son choix. Il s’est juste contenté de publier une Story sur son compte Instagram, où il s’est montré insouciant, déconnecté et en train de s’entraîner, prouvant ainsi qu’il est déjà passé à autre chose. Il semblerait même que la polémique suscitée après son départ soit le cadet de ses soucis.

Cette affaire anime depuis plusieurs jours la sphère des réseaux sociaux. Si certains pensent que le joueur a quitté la tanière des Lions à cause d’un conflit avec Fajr, d’autres estiment qu’il ne se sentait pas à l’aise dans le groupe. A vrai dire, elle ne mérite sans doute pas une telle ampleur. Que ce soit Fajr ou Hamdallah, aucun joueur n’est irremplaçable en équipe nationale. La CAN approche à grands pas et les hommes de Hervé Renard doivent rester concentrés pour mener à bien leur mission.

Bhyer Kabiro

Lire aussi. Hamdallah: “Je ne peux rien donner à la sélection” (VIDÉO)