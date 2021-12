Lions de l’Atlas : ce qu’a dit Rayan Mmae au sujet de la CAN

L’attaquant des Lions de l’Atlas, Rayan Mmae, est revenu sur la Coupe d’Afrique des nations et sur le stage de préparation en cours au complexe Mohammed VI de football.

Dans une déclaration au site de la FRMF, le joueur a indiqué que les entraînements se déroulent dans une bonne ambiance en préparation à la compétition. « L’équipe marocaine dispose de joueurs hautement qualifiés, et cela est profitable pour chaque joueur afin de se développer et de donner le meilleur qu’il a », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Nous avons toutes les capacités pour obtenir les meilleurs résultats, et aller le plus loin possible en compétition ».

Notons que la CAN commence le 6 janvier prochain et que le Maroc disputera son premier match le 10 janvier contre le Ghana.

