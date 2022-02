Lions de l’Atlas: ce qu’a dit Aboukhlal après l’élimination (PHOTO)

L’international marocain Zakaria Aboukhlal a fait part de sa tristesse suite à l’élimination des Lions de l’Atlas de la CAN 2021. L’équipe nationale a quitté la compétition suite à une défaite contre l’Égypte en quart de finale (2-1).

Sur son compte Instagram, le joueur a adressé un message aux Marocains, les remerciant pour leur support et déplorant l’amertume de la défaite. « Malheureusement, c’est la fin pour nous dans cette CAN. Je voudrais remercier tous les Marocains pour leur support. C’était un sentiment magnifique… Je vous aime tous », a-t-il écrit.

Et d’ajouter : « Fier d’avoir pu représenter notre pays et d’avoir fait partie de cette équipe. J’y ai donné tout mon cœur. Nous reviendrons plus forts insha’Allah ».

Notons que plusieurs joueurs ont également fait part de leur tristesse et présenté leurs excuses aux Marocains suite à l’élimination. Rappelons par ailleurs que les Lions de l’Atlas devront disputer les barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde en mars prochain contre la RDC.

M.F.