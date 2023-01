Lions de l’Atlas : Brahim Diaz aurait dit « oui » à Regragui

L’information circule depuis quelques semaines sur le net, l’opération serait toute proche de se concrétiser. Selon le journaliste Lino Bacco, le joueur de l’AC Milan sera à 99,99% présent lors du prochain rassemblement de l’équipe nationale prévu du 20 au 28 mars prochain.

A 99,99% @BrahimDiaz11 (Prêt @realmadrid to @acmilan juin 2023) sera présent lors du prochain rassemblement EN Maroc du 20 au 28 mars prochain vs @COLOMBIAFUTBO et un second adversaire sud-américain pic.twitter.com/oLPv3zBdWo

— Lino Bacco🎗️ (@LinoBacco) January 25, 2023