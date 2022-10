Lions de l’Atlas: Anwar El Ghazi veut changer de nationalité sportive (VIDEO)

L’attaquant du club néerlandais du PSV Eindhoven, Anwar El Ghazi, a fait des révélations inédites à propos de son avenir de footballeur international.

Lançant un appel à la Fédération royale marocaine de football, le joueur a demandé le changement de sa nationalité en tant que sportif. Ainsi, dans des déclarations aux médias, Anwar El Ghazi a affirmé: « Je ne sais pas au juste quelle est la situation exacte. Mais je sais que la FRMF met tout en œuvre afin que je puisse changer de nationalité sportive ».

Et de préciser: « J’ignore si les initiatives entreprises dans ce sens seront positives au moment opportun du début des phases finales de la Coupe du monde! ».

A noter que les révélations d’Anwar El Ghazi surviennent quelques jours après que l’entraîneur des « Oranges » a décidé de supprimer le nom du joueur, qui a la nationalité néerlandaise, de la liste de la sélection qui participera au Mondial 2022.

L.A.

El Ghazi gives update regarding his switch to @EnMaroc 🇲🇦 pic.twitter.com/V72EGsekuW

— 𝗠𝗩𝗡_𝗘𝗡 | 🇲🇦 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗡𝗲𝘄𝘀 (@MVN_EN) October 30, 2022