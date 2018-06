Lions de l’Atlas: les dernières nouvelles d’Hervé Renard

Par ailleurs, le président de la fédération marocaine Fouzi Lakjaa a rappelé qu’Hervé Renard a un contrat jusqu’en 2022. “S’il souhaite quitter l’équipe nationale, un autre entraîneur prendra sa place et poursuivra le travail effectué. Même chose me concernant. Il ne faut pas de rupture avec ce qui a été construit. Que ce soit Hervé Renard ou quelqu’un d’autre, il faut poursuivre notre stratégie. On décidera à la fin de la Coupe du monde”, a-t-il indiqué.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK