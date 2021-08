Lionel Messi serait tout proche du PSG

L’idylle de 20 ans entre Lionel Messi et le FC Barcelone a pris fin. L’Argentin, dont le contrat a expiré le 30 juin dernier, ne poursuivra pas son aventure avec le club catalan. Avec le départ de Messi, le Barça perd le meilleur joueur de son histoire, son premier buteur dans toutes les compétitions et son joueur le plus titré (35 sacres).

Quelques heures après cette annonce, qui a provoqué un séisme sportif et économique de grande magnitude au championnat espagnol, des informations laissaient envisager que Messi serait prêt à signer au PSG.

D’ailleurs, Sky Italia affirme même que « les derniers détails du futur contrat de Lionel Messi au PSG sont en train d’être réglés ». Le joueur se verrait offrir deux ans de contrat, plus une année en option et un salaire de 35 millions d’euros nets annuels.

« Le PSG négocie actuellement les commissions avec Jorge Messi », avance pour sa part le journaliste sportif, spécialisé dans les infos Mercato, Guillaume Maillard-Pacini.

M.S.