Lionel Messi parle de Cristiano Ronaldo

La légende du FC Barcelone, Lionel Messi espère que Cristiano Ronaldo participe au match entre leur deux équipes en Ligue des champions mercredi prochain.

« Quand Cristiano jouait avec le Real Madrid, nos matchs étaient spéciaux. Certes, les matchs avec le Real sont toujours spéciaux, mais avec Cristiano c’était vraiment particulier », a-t-il confié à la plateforme DAZN.

Sur sa rivalité avec Ronaldo quand il était au Real Madrid, Messi a ajouté : « Tout cela c’est du passé. Ce qui nous intéresse, ce sont les défis du présent. Nous pourrions avoir ce défi mercredi. E j’espère que Cristiano sera là, et qu’il se remettra du virus ». Et de poursuivre : « La compétition avec lui était vraiment spéciale, et elle le restera pour toujours. Elle a duré très longtemps. Et ce n’est pas facile de maintenir ce niveau pour de si nombreuses années ».

Cristiano Ronaldo a été testé positif au coronavirus le 13 octobre. Il a raté les deux derniers matchs de la Juventus contre Crotone et Dynamo Kiev. Mais le club espère son retour à temps pour affronter le FC Barcelone, mercredi prochain, en deuxième journée de la phase de groupe de la ligue des champions.

M.F.