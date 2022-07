Lionel Messi met une claque au Barça

Lionel Messi vient de choquer le club catalan. Alors que l’on parlait d’un retour de la « Pulga » au sein de l’équipe, l’ex-star des Blaugrana vient de mettre un terme aux rumeurs.

Lionel Messi n’était pas sorti par la « grande porte » il y a une année. L’Argentin s’attendait à un départ glorieux, ou qu’on le retienne avec un salaire « intéressant », sauf que les limitations de la Liga pour le plafond salarial n’ont pas joué en sa faveur. Le FCB a dû se séparer de sa star afin de garder et acquérir d’autres joueurs moins « coûteux ».

Son départ au Paris Saint-Germain ne lui plait aucunement. Habitué à être adulé par la foule et ses coéquipiers, Messi s’est retrouvé du jour au lendemain entouré de talents plus « compétents » que lui, notamment Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, chouchous du PSG.

Cette situation l’aurait poussé à penser à un départ prématuré du club, allant même à contacter Xavi personnellement. La Pulga en nostalgie de sa gloire d’antan voulait rejoindre le FCB à nouveau, chose que même Juan Laporta, président des Blaugrana, a évoqué vaguement à plusieurs reprises.

Cela dit, une récente sortie de son ex-coéquipier devenu technicien semble l’avoir « dérangé ». Xavi a indiqué récemment que revoir Messi dans les rangs du Barca n’est pas de l’ordre du jour à cause de son contrat.

L’Argentin rétorque face à ces propos, et n’y est pas allé de main morte. Selon les informations de Don Balon, Messi aurait demandé à ce que le Barça n’évoque plus son nom dans d’éventuelles spéculations de son départ du PSG. Lionel Messi n’a plus envie que le club utilise son image pour encourager les fans du club et endosser des recettes sur son dos.

A.O.