Lionel Messi a parlé de Cristiano Ronaldo

Le Barça s’est imposé (5-1) face à l’Olympique lyonnais (OM), mercredi soir au Camp Nou, en match comptant pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Les Catalans filent donc en quarts.

Lionel Messi, étincelant, a ouvert le score d’une panenka sur penalty. Il a également marqué un but dont il a le secret à la 78e minute et fait deux passes décisives pour Gerard Piqué et Ousmane Dembélé.

Lorsque les médias l’ont comparé à Ronaldo auteur d’un triplé la veille face à l’Atletico, Messi a salué la performance de son éternel rival. Dans des déclarations à AS, Messi a tenu à dire que “ce qu’a fait Cristiano avec la Juventus était impressionnant, une grande surprise. Je pensais que l’Atlético était le plus fort, mais la Juve s’est qualifiée et Cristiano a eu une nuit magique”.

Les deux stars du football pourraient se croiser lors des quarts de finale de la Champions League, dont le tirage au sort aura lieu vendredi.

Par ailleurs, dans une interview accordée à DAZN, Ronaldo est revenu sur son départ du Real Madrid et sur sa nouvelle expérience à la Juventus. “L’Espagne ou le Portugal ne me manquent pas. Les choses sont ce qu’elles sont. Bien sûr, j’ai laissé derrière moi beaucoup d’amis, un grand club qui m’a apporté beaucoup d’amour, mais le pays en lui-même ne me manque pas. J’ai tout ce dont j’ai besoin en Italie donc ça n’a pas été difficile de m’adapter. Tout a été très intense, très intéressant, différent. Je suis heureux”, a-t-il affirmé.

Concernant le championnat italien, CR7 a expliqué que c’est le plus dur. “Je pense qu’il est plus difficile de marquer en Italie qu’en Espagne. La ligue espagnole est plus ouverte et les équipes prennent des risques. Ici, la priorité est de bien défendre, puis d’attaquer”, conclut-il.

A.K.A.