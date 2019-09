Lionel Messi a devancé Cristiano Ronaldo (VIDEO)

Nouvelle consécration pour Lionel Messi. L’Argentin vient de remporter “le prix Fifa The Best” de meilleur joueur de l’année 2019, lors d’une cérémonie organisée à Milan. La Pulga a ainsi devancé le Néerlandais Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo.

“Je veux remercier tous ceux qui ont voté pour moi. Les prix individuels sont une chose secondaire pour moi. L’important est le collectif. Mais c’est un moment spécial pour moi d’être ici avec ma femme et deux de mes trois enfants”, a déclaré Messi.

Messi a fini meilleur buteur européen (36 buts) de la saison et champion d’Espagne avec le Barça. Mais il s’est arrêté en demi-finale de la Ligue des Champions.

Pour sa part, l’Américaine Megan Rapinoe a remporté le prix FIFA The Best de meilleure joueuse de l’année, en battant sa compatriote Alex Morgan, avec qui elle a remporté la Coupe du Monde 2019, et l’Anglaise Lucy Bronze.

L’entraîneur allemand de Liverpool, Jürgen Klopp, a été élu pour sa part meilleur entraîneur masculin de l’année 2019.

S.L.