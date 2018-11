Un Lion de l’Atlas se blesse avant la rencontre face au Cameroun

Si le premier est resté éloigné des terrains pendant longtemps à cause d’une blessure la saison dernière avec son club, le second signe actuellement sur des prestations exceptionnelles en Liga, méritant amplement son retour à l’équipe nationale. Medhi Benatia pourrait également rejoindre le groupe.

Hervé Renard a établi la liste préliminaire des joueurs qui affronteront le 16 novembre au complexe Mohammed V le Cameroun pour le compte de la 5 ème journée des éliminatoires de la CAN 2019. D’après Al Ahdath, les problèmes défensifs dont a souffert la sélection nationale face aux Iles Comores ont poussé le sélectionneur national à faire appel au défenseur du Real Bétis Zouhair Feddal, et au milieu offensif du Celta Vigo Soufiane Boufal.

Mauvaise nouvelle pour le staff de l’équipe nationale. Hamza Mendyl, qui évolue avec Schalke 04, a été remplacé à la 90e en match de Coupe contre le FC Cologne (1-1 puis 6-5 au tirs au but). Il est sorti sur blessure et le club allemand n’a pas encore donné d’information sur l’ampleur de la blessure.